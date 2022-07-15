Місто знову опинилося під обстрілами, які там не вщухають з перших днів війни. Місцеві пишуть про три вибухи, інформує 24 канал.

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Харків під обстрілами

Жителі міста о 2:35 повідомляли в соцмережах про те, що почули три вибухи. За їхніми словами, одна ракета не долетіла. Вона могла вибухнути в польоті або впасти десь в області.

Натомість харків'яни слідкують й за пабліками ворожого російського міста Бєлгород, звідки по них випускають ракети. Там пишуть, що снаряд цього разу вибухнув при взлеті.

О 2 годині 48 хвилин пролунав відбій повітряної тривоги в регіоні. Офіційного підтвердження вибухів поки не було.

Що відбувається на фронті у Харківській області