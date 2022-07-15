Місто знову опинилося під обстрілами, які там не вщухають з перших днів війни. Місцеві пишуть про три вибухи, інформує 24 канал.
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Харків під обстрілами
Жителі міста о 2:35 повідомляли в соцмережах про те, що почули три вибухи. За їхніми словами, одна ракета не долетіла. Вона могла вибухнути в польоті або впасти десь в області.
Натомість харків'яни слідкують й за пабліками ворожого російського міста Бєлгород, звідки по них випускають ракети. Там пишуть, що снаряд цього разу вибухнув при взлеті.
О 2 годині 48 хвилин пролунав відбій повітряної тривоги в регіоні. Офіційного підтвердження вибухів поки не було.
Що відбувається на фронті у Харківській області
- За інформацією з вечірнього зведення Генштабу ЗСУ на 14 липня, ворог досі хоче втримати свої позиції на Харківському напрямку. Стріляють з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по позиціях ЗСУ та мирних населених пунктах. Крім того, біля Василенкового та Шевченкового окупанти вели повітряну розвідку дронами типу "Орлан-10". Та наші військові відбили атаки ворога в регіоні.
- Українським героям також вдається добряче нищити ворога на Харківщині. ЗСУ похвалились, що знищили дві російські самохідні артилерійські установки "Нона" і склад з артилерійськими боєприпасами на цьому напрямку. Попрацювали над цим українські артилеристи спільно з підрозділами розвідки Нацгвардії.
- Водночас радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович запевняв, що ЗСУ завдасть оупантам ударів у відповідь. Такою буде відплата за атаки окупантів на мирні міста України та вбивства наших людей. Але, оскільки наша армія цивілізована, то битимуть по складах ворога та тим військовим об'єктам, які потрібно нищити.