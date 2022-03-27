Харьков сплочен, как никогда – Терехов о том, как помогают защитить памятник Шевченко
Источник:"Украинская правда"
Российские агрессоры продолжают цинично нападать на мирные города Украины, унося жизнь людей и разрушая гражданскую инфраструктуру. Харьков – не исключение, потому что город тоже страдает от рук врага.
Поэтому жители города начали укреплять гражданскую инфраструктуру, в частности памятник Тарасу Шевченко. Об этом рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.
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Терехов о том, как горожане защищают памятник Шевченко
По его словам, местные власти пытаются поддерживать жизнедеятельность города, и сейчас "Харьков сплочен, как никогда раньше" – люди помогают разбирать завалы, убирают улицы и не только.
Да, если проехать по Харькову, то можно заметить, что его убирают. Также в городе не планируют нарушать традиции даже под обстрелами, поэтому Терехов общался с руководителем "Зеленстроя" и сказал высаживать цветы.
Кроме того, мэр Харькова принял решение "защитить" памятник Шевченко.
Мы закрываем памятник Шевченко, это один из символов Украины, один из самых красивых памятников Тарасу Шевченко вообще в мире, не только в Украине. Я решил, что мы сегодня обкладываем его мешками с песком,
– заявил он.
Терехов добавил, что его очень радует, что харьковчане сами помогают, чтобы закрыть памятник.
В Харькове "защищают" памятник Шевченко / Фото с сайта УП