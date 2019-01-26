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      Харьковчане превратили гараж на уникальную хобби-мастерскую: фото и видео

      Сделано в Украине 77 Читати новину українською

      Настоящее инженерное пространство создали четыре парня-физика в обычном гараже в Харькове. Такой себе Garage Hub открыт для всех желающих, чтобы простые жители города могли развивать инновационное мышление и реализовывать собственные инженерные идеи. Каждый может прийти и попробовать создать что-то своими руками: от обычной табуретки к 3D-модели архитектурных шедевров для незрячих.

      Это пространство родилось благодаря четырем студентам-физикам. Иван Пугачев, Платон Дмитриев и Роман Выдро готовились к международному турниру и искали помещение, где можно было бы проводить эксперименты. Поэтому попросили у вуза лабораторию, университет предоставил комнату в общежитии на окраине города.

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      За год ребята познакомились с Дмитрием Мельниковым, архитектором по образованию, который как раз ушел с работы. Четырем ребятам хватало, чтобы арендовать обычный гараж площадью 22 квадратных метра. Залили бетон, принесли печь.

      Гараж Хаб
      Создатели Garage Hub // фото The Ukrainians

      Со временем посетителей становилось больше, кто-то начинал реализовывать собственные идеи. Так ребята увидели, что с годами их гараж превращается в хобби-мастерскую. Всем новичкам обязательно проводят инструктаж по технике безопасности. Чтобы каждый раз не повторяться, записали видео-инструкцию, а тем временем разрабатывают новые станки. К примеру, 3D-лазер сделали сами, как и лазерный фрез.

      Мы не хотели давать людям много теории, взяли только базовые направления. Зато дали возможность попрактиковаться: начиная с того, что в гараже можно попилить что-то простенькое из дерева, и заканчивая тем, что здесь можно строить трехмерные чертежи и проектировать различные подвижные механизмы,
      – рассказал один из основателей Garage Hub Иван изданию The Ukrainians.

      Когда в гаражах стало тесно, арендовали подвал многоэтажки. Теперь здесь есть и 3D-принтеры, и станки с числовым программным управлением, и инструменты для столярных работ, паяльные станции, химикаты и термофены.

      Garage Hub
      Ребята наполнили гараж разнообразным оборудованием

      garage hub
      Для всех новичков в Garage Hub проводят инструктаж по технике безопасности

      Здесь реализуют самые разнообразные проекты: кто создает 3D-модели архитектурных шедевров для незрячих, другие – сваривают "Железного человека", из арматуры выплавляют сердце, мастерят лазерную арфу или просто табуретку для дома. Дело же не только в этих предметах, важное само осознание, что собственные идеи можно реализовать. А если чего-то не знаешь, этому можно научиться.

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      Даже если в вашем дипломе указано менеджер, филолог, или музыкант – вы все равно можете учиться творить что-то своими руками. Во многих из нас этот навык притупились еще в детстве. Слова "не трогай", "положи на место", привычка покупать все готовое и в конце концов отсутствие инструментов – привело к тому, что навык создания мы начали терять. Ребята же из Харькова дают возможность всем желающим возродить эти забытые многими умения.

      Теги: Новости Украины Сделано в Украине Стартап Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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