23-летний харьковчанин с механическим сердцем защищает Украину от российских оккупантов
Источник:Нацгвардия
Максим из Харькова с первых дней полномасштабного вторжения пошел защищать родную землю. Хотя имел "белый" билет из-за "механического" сердца.
Максим имел врожденный порок сердца. В 17 лет кардиохирурги провели сверхсложную операцию, заменив аортальный клапан на металлический протез.
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После этого парень с механическим сердцем стал жить полноценной жизнью. Он занимался в тренажерном зале, увлекался кикбоксингом и рукопашным сражением, путешествовал. Сейчас ему 23 года.
До войны Максим жил полноценной жизнью / Фото со страницы НГУ
Добился, чтобы взяли на фронт
24 февраля Макс очнулся от взрывов дома в Харькове. У него уже был собран рюкзак на фронт, хотя имел так называемый "белый" военный билет через сердце. Однако он все равно пошел в центр социальной поддержки и комплектования.
Мне сказали: "Куда ты идешь? Ты ведь не годен". Но я настойчив: пришел на следующий день, и меня взяли. Далее я оказался в части Нацгвардии,
– рассказал боец.
За время службы Макс мечтает окончить курс лидерства для сержантов и получить соответствующее воинское звание.
Теперь Максим защищает родную Харьковщину / Фото со страницы НГУ
Самый страшный момент
Защитник вспоминает, что страшнее всего было в момент, когда на них двигалась колонна танков. По словам Максима, в такие моменты не боятся разве сумасшедшие.
Парень проходит службу в подразделении с другими добровольцами. Он отмечает, что наши бойцы отличаются от противника тем, что имеют мотивацию. Ими управляет любовь к стране.
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