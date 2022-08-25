Велосипедист проедет из Харькова в Киев, чтобы собрать деньги на машину для медиков: детали акции

Харьковский велосипедист преодолеет 1300 километров на велосипеде, чтобы собрать средства на бронированную машину скорой помощи. Это спасет жизнь украинских военных и гражданских, ведь автомобиль защищает от осколков и полностью оснащен соответствующим оборудованием.

Об этом 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. По ее словам, волонтер благотворительной инициативы CodeIT4Life Вадим Монастырский поедет по маршруту Харьков – Киев – Харьков, чтобы собрать на эту бронированную машину скорой помощи. Ее передадут харьковским парамедикам, работающим на передовой.

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На Харьковщине уже гибли медики из-за плохого автомобиля

В Харьковской области уже был инцидент, когда автомобиль парамедиков во время эвакуации наехал на мину – тогда были погибшие среди врачей. Волонтеры хотят, чтобы подобных ситуаций больше не было.

Они обнаружили в Британии специальный бронированный автомобиль скорой помощи. Он оборудован всеми специальными устройствами, которые помогут медикам спасать даже раненых в крайне тяжелом состоянии.

Сам Вадим Монастырский, который отправится в велозабег, был в шоке, когда увидел на чем медики вывозят раненых. Часто приходится использовать совсем не приспособленные автомобили.

Извините, когда кладут раненого в какой-нибудь Volkswagen T5, который совсем для этого не оборудован, то это капец. Когда они едут по таким дорогам, где не могут зафиксировать нормально человека… Это не работа. Они должны работать в комфортных условиях, – отметил Вадим.

Основатель благотворительной организации CodeIT4Life Алексей Холоденко заявил, что они выделили из собственных средств 600 тысяч гривен на покупку автомобиля. Остальные надеются собрать с помощью неравнодушных. Сам автомобиль стоит около 75 тысяч долларов. Если получится собрать больше средств – приобретут больше машин.

Велопробег будут транслировать в соцсетях благотворительной организации в инстаграме и фейсбуке. Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.

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Напомним, недавно украинские защитники разгромили подразделение российского омона в Харьковской области. Удалось уничтожить около 30 оккупантов, еще 40 – ранили.