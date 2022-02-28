В Харькове 4 человека вышли из убежища, чтобы набрать воды, и погибли
Источник:телеграм-канал "Суспільне Харків"
Российские захватчики зверски атакуют Харьков. В результате их обстрелов в городе гибнут гражданские.
Городской глава Игорь Терехов в телеграме подчеркнул, что это просто война России против Украины. Это – убийство украинского народа.
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Мэр города рассказал жуткие подробности о последствиях вражеских атак. Российские снаряды попадают в жилые дома и убивают и калечат мирных жителей.
Только за сегодня 37 раненых, из которых – трое детей. Вышли четыре человека из хранилища и погибли,
– рассказал Терехов.
По его словам, целая семья заживо сгорела в автомобиле из-за российских оккупантов. "Это действительно ужас и мы должны вместе это пережить. Мы должны стать сильнее", – отметил мэр.
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