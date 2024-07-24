"Надо понять, выжили ли коты": в Харькове авиабомба разбила дом волонтера Юрия Сапронова

В Харькове россияне разрушили дом волонтера, бизнесмена Юрия Сапронова. В помещение попала авиабомба УМПБ Д30. Были ранены двое работников.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с Юрием Сапроновым, который рассказал, что жил в доме 17 лет. Он подчеркнул, что главное – люди живы, а помещение он будет отстраивать.

Читайте также Такой волны атак не было очень давно: последствия российского обстрела Харькова

"Мы воюем со зверями. Охота на людей продолжается ежедневно. Попали ко мне. Отстроим. Я знаю, что это управляемый модифицированный боеприпас Д-30. Трудно сказать, было ли это целенаправленное попадание. Я сейчас узнаю траекторию движения", – сказал он.

От авто остались только диск и кусок двигателя

Юрий Сапронов отметил, что пострадали два его помощника. У одного раны на лице, у второго – рана ноги. Ни волонтер, ни его жена не пострадали.

Смотрите также В Харькове прогремели мощные взрывы

Кроме того, было прямое попадание в машину. От авто остались только диск и кусок двигателя.

Сейчас нужно узнать, выжили ли коты. Там было 4 котов. Пока не вижу никого. Они жили на территории, но ночевали здесь. Сейчас будем искать,

– сказал волонтер.

Бизнесмен отметил, что продолжит заниматься волонтерством. 2 марта 2022 года он выдал первую военную гуманитарку украинским военным.

Последствия авиаудара / Фото: Анна Черненко