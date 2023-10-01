Приказали лечь на землю и отобрали оружие: в Харькове неизвестные с автоматами атаковали блокпост
Источник:Полиция Харьковской области
В Харькове среди бела дня произошла стычка на блокпосте. МВД уже открыло уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.
Инцидент произошел 29 сентября около 15:00. Тогда к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали 4 внедорожника. Из них вышли люди и начали угрожать полицейским и военным, которые несли там дежурство.
Смотрите также Их удерживали в подвале, – стали известны новые подробности избиения мужчин в ТЦК Старого Самбора.
Опасная схватка
Нападавших было 20. Они были одеты в военную форму и имели при себе огнестрельное оружие. Злоумышленники заставили весь сводный отряд, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка, лечь на землю и отобрали у них табельное оружие.
Неизвестные угрожали полиции на блокопосте: видео
Мужчины потребовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента, отметили в полиции. Между тем МВД уже возбудило уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.
Напомним, что на блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ,
– так прокомментировали ситуацию в Харьковской полиции.
Там добавили, что задача полиции – "помочь нашим воинам отстоять нашу страну и обеспечить уважение к законодательству Украины".
В Черкассах местный житель ранил правоохранителя
В Черкассах задержали мужчину, который ранил правоохранителя из охотничьего ружья. Во время задержания злоумышленник произвел несколько выстрелов в правоохранителей, ранив одного из них. Спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу. Теперь нарушителю грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы по факту "угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа".
Нападения на правоохранителей: последние новости
- В Киеве во время задержания злоумышленника, подозреваемого в особо тяжком преступлении, был ранен полицейский. Инцидент произошел 11 сентября под вечер. Сотрудники полиции пытались задержать нарушителя. Тот вел себя агрессивно. Пытаясь скрыться от правосудия, он ранил одного из правоохранителей ножом. Однако тому удалось надеть на преступника наручники.
- В Диканьках полиции сообщили, что мужчина совершает домашнее насилие в отношении жены. Когда патрульные прибыли по вызову, то они увидели нарушителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейский решил надеть мужчине наручники, тот укусил его за бедро, а затем за левое предплечье. Суд признал жителя Диканьки виновным и дал ему условный срок.
- В Березовском районе Одесской области местный житель ударил ульем по голове полицейского. Далее он вытряхнул на него пчел, которые искусали правоохранителя. Эти действия квалифицировали как нанесение правоохранителю легких телесных повреждений.