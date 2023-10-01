Приказали лечь на землю и отобрали оружие: в Харькове неизвестные с автоматами атаковали блокпост

В Харькове среди бела дня произошла стычка на блокпосте. МВД уже открыло уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Инцидент произошел 29 сентября около 15:00. Тогда к одному из блокпостов на выезде из Харькова подъехали 4 внедорожника. Из них вышли люди и начали угрожать полицейским и военным, которые несли там дежурство.

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Опасная схватка

Нападавших было 20. Они были одеты в военную форму и имели при себе огнестрельное оружие. Злоумышленники заставили весь сводный отряд, в состав которого входят полицейские, пограничники, нацгвардейцы, представитель военной службы правопорядка, лечь на землю и отобрали у них табельное оружие.

Неизвестные угрожали полиции на блокопосте: видео

Мужчины потребовали прекратить проверки и осмотры их транспортных средств во время проезда через блокпосты. После короткого спора они уехали с места инцидента, отметили в полиции. Между тем МВД уже возбудило уголовное производство по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, что на блокпостах полиция выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с действующим законодательством в условиях военного времени для предотвращения попадания в Харьковскую область незаконного оружия, наркотиков, взрывоопасных веществ,

– так прокомментировали ситуацию в Харьковской полиции.

Там добавили, что задача полиции – "помочь нашим воинам отстоять нашу страну и обеспечить уважение к законодательству Украины".

В Черкассах местный житель ранил правоохранителя

В Черкассах задержали мужчину, который ранил правоохранителя из охотничьего ружья. Во время задержания злоумышленник произвел несколько выстрелов в правоохранителей, ранив одного из них. Спецназначенец применил табельное огнестрельное оружие и ранил правонарушителя в ногу. Теперь нарушителю грозит от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы по факту "угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа".

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