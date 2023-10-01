Інцидент трапився 29 вересня близько 15:00. Тоді до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхало 4 позашляховики. З них вийшли люди та почали погрожувати поліцейським та військовим, які несли там чергування.
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Небезпечна сутичка
Нападників було 20. Вони були одягнуті у військову форму і мали при собі вогнепальну зброю. Зловмисники змусили увесь зведений загін, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку, лягти на землю та відібрали у них табельну зброю.
Невідомі погрожували поліції на блокопості: відео
Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту, зазначили у поліції. Тим часом МВС вже розпочало кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.
Нагадуємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов'язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потрапляння в Харківську область незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин,
– так прокоментували ситуацію у Харківській поліції.
Там додали, що задача поліції – "допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну та забезпечити повагу до законодавства України".
У Черкасах місцевий житель поранив правоохоронця
У Черкасах затримали чоловіка, який поранив правоохоронця з мисливської рушниці. Під час затримання зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив правопорушника в ногу. Тепер чоловіку загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі за фактом "погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу".
Напади на правоохоронців: останні новини
- У Києві під час затримання зловмисника, якого підозрюють в особливо тяжкому злочині, було поранено поліцейського. Інцидент стався 11 вересня надвечір. Співробітники поліції намагалися затримати порушника. Той поводився агресивно. Намагаючись утекти від правосуддя, він поранив одного із правоохоронців ножем. Однак тому вдалося надягнути на злочинця кайданки.
- У Диканьках поліції повідомили, що чоловік чинить домашнє насильство щодо дружини. Коли патрульні прибули на виклик, то вони побачили порушника, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Коли поліцейський вирішив надягти чоловіку кайданки, той вкусив його за стегно, а потім за ліве передпліччя. Суд визнав жителя Диканьки винним і дав йому умовний термін.
- У Березівському районі Одеської області місцевий мешканець вдарив вуликом по голові поліцейського. Далі він витрусив на нього бджіл, які покусали правоохоронця. Ці дії кваліфікували як завдання правоохоронцю легких тілесних ушкоджень.