Інцидент трапився 29 вересня близько 15:00. Тоді до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхало 4 позашляховики. З них вийшли люди та почали погрожувати поліцейським та військовим, які несли там чергування.

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Небезпечна сутичка

Нападників було 20. Вони були одягнуті у військову форму і мали при собі вогнепальну зброю. Зловмисники змусили увесь зведений загін, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку, лягти на землю та відібрали у них табельну зброю.

Невідомі погрожували поліції на блокопості: відео

Чоловіки вимагали припинити перевірки та огляди їх транспортних засобів під час проїзду через блокпости. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту, зазначили у поліції. Тим часом МВС вже розпочало кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Нагадуємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов'язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу для запобігання потрапляння в Харківську область незаконної зброї, наркотиків, вибухонебезпечних речовин,

– так прокоментували ситуацію у Харківській поліції.

Там додали, що задача поліції – "допомогти нашим воїнам відстояти нашу країну та забезпечити повагу до законодавства України".

У Черкасах місцевий житель поранив правоохоронця

У Черкасах затримали чоловіка, який поранив правоохоронця з мисливської рушниці. Під час затримання зловмисник здійснив декілька пострілів у правоохоронців, поранивши одного із них. Спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю та поранив правопорушника в ногу. Тепер чоловіку загрожує від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі за фактом "погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу".

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