Можно переночевать: в Харькове готовят пункты обогрева в случае выключения света и тепла

Харьков продолжает готовиться к возможным отключениям света и тепла. Потому что в этом году зима будет тяжелой для украинцев.

В городе будут созданы пункты обогрева на станциях метрополитена, в подвалах и приютах, а также в школах. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

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В Харькове построят пункты обогрева

По словам мэра, во всех районах города будут развернуты палатки, оборудованные тепловыми пушками. Пункты обогрева будут оборудованы на безопасных остановках и других местах.

Источником тепла в таких пунктах будут дровяные печи с выводом дымохода на улицу. Специалисты харьковских тепловых сетей сами производят такие печи.

Обязательной в таком пункте обогрева является кухня, на которой будут готовить горячую пищу для харьковчан. Ее будут готовить повара нашего коммунального предприятия школьного питания,

– отметил Терехов.

Электричество для плит и освещение будет подавать генератор. От него будут заряжены розетки и у горожан будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай.



Терехов показал, как выглядит пункт обогрева / фото ""Суспільне"



Как выглядит пункт обогрева в Харькове / фото "Суспільне"

Если отключение света и тепла будет продолжаться несколько дней – в таком пункте обогрева можно будет переночевать. Для этого будут созданы условия.

"Мы обеспечим подвоз воды в такие пункты и медикаменты в случае необходимости. Мы делаем все для того, чтобы не дать врагу возможности заморозить горожан", – подчеркнул городской голова.

Игорь Терехов рассказал о пунктах обогрева в Харькове: смотрите видео

Как подготовиться к отсутствию тепла

Утеплите окна и двери,

Помогите утеплить дом пожилым и одиноким соседям, людям с инвалидностью,

Позаботьтесь о теплой одежде,

Подготовьте теплые одеяла и спальные мешки.

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