Можно переночевать: в Харькове готовят пункты обогрева в случае выключения света и тепла
Источник:Игорь Терехов
Харьков продолжает готовиться к возможным отключениям света и тепла. Потому что в этом году зима будет тяжелой для украинцев.
В городе будут созданы пункты обогрева на станциях метрополитена, в подвалах и приютах, а также в школах. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
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В Харькове построят пункты обогрева
По словам мэра, во всех районах города будут развернуты палатки, оборудованные тепловыми пушками. Пункты обогрева будут оборудованы на безопасных остановках и других местах.
Источником тепла в таких пунктах будут дровяные печи с выводом дымохода на улицу. Специалисты харьковских тепловых сетей сами производят такие печи.
Обязательной в таком пункте обогрева является кухня, на которой будут готовить горячую пищу для харьковчан. Ее будут готовить повара нашего коммунального предприятия школьного питания,
– отметил Терехов.
Электричество для плит и освещение будет подавать генератор. От него будут заряжены розетки и у горожан будет возможность зарядить свои мобильные телефоны, сделать себе горячий чай.
Терехов показал, как выглядит пункт обогрева / фото ""Суспільне"
Как выглядит пункт обогрева в Харькове / фото "Суспільне"
Если отключение света и тепла будет продолжаться несколько дней – в таком пункте обогрева можно будет переночевать. Для этого будут созданы условия.
"Мы обеспечим подвоз воды в такие пункты и медикаменты в случае необходимости. Мы делаем все для того, чтобы не дать врагу возможности заморозить горожан", – подчеркнул городской голова.
Игорь Терехов рассказал о пунктах обогрева в Харькове: смотрите видео
Как подготовиться к отсутствию тепла
- Утеплите окна и двери,
- Помогите утеплить дом пожилым и одиноким соседям, людям с инвалидностью,
- Позаботьтесь о теплой одежде,
- Подготовьте теплые одеяла и спальные мешки.
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