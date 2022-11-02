Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал. Он заявил, что сила духа украинцев, умение мобилизоваться в сложные времена, взаимопомощь и поддержка помогают нам побеждать. Именно эти качества помогут нам пройти это сложное зимнее военное время.

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В Тернополе призвали подготовиться к отсутствию тепла

Для этого необходимо:

Утеплить окна и двери

Помочь утеплить дом пожилым и одиноким соседям, людям с инвалидностью,

Позаботиться о теплой одежде,

Подготовить теплые одеяла и спальные мешки.

Что делать в случае аварийного отключения тепла

Не обогревайте квартиру с помощью газовой, электрической плиты, дровяной печи (буржуйки),

Составьте график пользования электричеством между квартирами,

Не включайте одновременно во всех квартирах электроприборы.

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