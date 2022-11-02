Об этом сообщил городской глава Тернополя Сергей Надал. Он заявил, что сила духа украинцев, умение мобилизоваться в сложные времена, взаимопомощь и поддержка помогают нам побеждать. Именно эти качества помогут нам пройти это сложное зимнее военное время.
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В Тернополе призвали подготовиться к отсутствию тепла
Для этого необходимо:
- Утеплить окна и двери
- Помочь утеплить дом пожилым и одиноким соседям, людям с инвалидностью,
- Позаботиться о теплой одежде,
- Подготовить теплые одеяла и спальные мешки.
Что делать в случае аварийного отключения тепла
- Не обогревайте квартиру с помощью газовой, электрической плиты, дровяной печи (буржуйки),
- Составьте график пользования электричеством между квартирами,
- Не включайте одновременно во всех квартирах электроприборы.
Надал призвал подготовиться к тяжелой зиме: смотрите видео
В этом году будет тяжелая зима для украинцев
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что люди должны быть готовы к любому развитию событий. В частности, необходимо сделать запасы пищи и воды, а также всегда заботиться о том, чтобы мобильные телефоны были заряжены.
- Денис Шмыгаль заявил, что Украина договаривается с партнерами по увеличению поставок оборудования для восстановления инфраструктуры. А также поставок мобильных источников питания и обогрева.
- Сайт 24 канала расспросил украинцев о том, как они готовятся к зиме и чем запасаются, а эксперты дали советы относительно необходимых покупок и утепления домов.
- Глава Львовской военной администрации Максим Козицкий отметил, что Департамент по гражданской защите Львовской ОГА и профильные службы сделали все, чтобы максимально защитить объекты, от которых зависит тепло- и электроснабжение в области.
- Ранее эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что для того чтобы утеплить дом, нужно прежде всего заменить окна в квартире, а также входные двери.
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