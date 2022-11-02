Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Він заявив, що сила духу українців, вміння мобілізуватися у складні часи, взаємодопомога і підтримка допомагають нам перемагати. Саме ці якості допоможуть нам пройти цей складний зимовий воєнний час.

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У Тернополі закликали підготуватися до відсутності тепла

Для цього необхідно:

Утеплити вікна та двері,

Допомогти утеплити оселю літнім та самотнім сусідам, людям з інвалідністю,

Подбати про теплий одяг,

Підготувати теплі ковдри та спальні мішки.

Що робити у разі аварійного вимкнення тепла

Не обігрівайте квартиру за допомогою газової, електричної плити, дров’яної печі (буржуйки),

Складіть графік користування електрикою між квартирами,

Не вмикайте одночасно в усіх квартирах електроприлади.

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