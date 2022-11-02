Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Він заявив, що сила духу українців, вміння мобілізуватися у складні часи, взаємодопомога і підтримка допомагають нам перемагати. Саме ці якості допоможуть нам пройти цей складний зимовий воєнний час.
Важливо Продукти, свічки та теплі коти: як українці готуються до зими і що варто закупити наперед
У Тернополі закликали підготуватися до відсутності тепла
Для цього необхідно:
- Утеплити вікна та двері,
- Допомогти утеплити оселю літнім та самотнім сусідам, людям з інвалідністю,
- Подбати про теплий одяг,
- Підготувати теплі ковдри та спальні мішки.
Що робити у разі аварійного вимкнення тепла
- Не обігрівайте квартиру за допомогою газової, електричної плити, дров’яної печі (буржуйки),
- Складіть графік користування електрикою між квартирами,
- Не вмикайте одночасно в усіх квартирах електроприлади.
Надал закликав підготуватися до важкої зими: дивіться відео
Цього року буде важка зима для українців
- Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що люди мають бути готовими до будь-якого розвитку подій. Зокрема, необхідно зробити запаси їжі та води, а також – завжди дбати, щоб мобільні телефони були зарядженими.
- Денис Шмигаль заявив, що Україна домовляється з партнерами про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури. А також – поставок мобільних джерел живлення й обігріву.
- Сайт 24 каналу розпитав українців про те, як вони готуються до зими та чим запасаються, а експерти дали поради щодо необхідних покупок та утеплень домівок.
- Очільник Львівської військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА та профільні служби зробили все, аби максимально захистити об'єкти, від яких залежить тепло- та електропостачання в області.
- Раніше експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розповів, що для того, аби утеплити будинок, потрібно насамперед замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.
Варте уваги – Як Харків готується до важкої зими: дивіться відео