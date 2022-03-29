В Харькове начали убирать последствия разрушений: видеофакт

Постоянные артобстрелы и авианалеты российских оккупантов уничтожили исторический облик Харькова. За более чем месяц войны удары получили почти все районы Харькова.

В городе разрушены административные здания, объекты инфраструктуры, жилые массивы. Эксперты прогнозируют, что для восстановления города понадобится 2 – 5 лет. Однако горожане уже приступили к первым работам, которые ускорят процесс.

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Сегодня в сети распространили видео, на котором видно, что коммунальные службы вместе с жителями Харькова начали убирать последствия разрушений, причиненных российскими оккупантами.

В Харькове начали убирать последствия разрушений: смотрите видео

Напомним, только за 27 марта российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов по Харьковщине.

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