Нападение на полицейских в Харькове: Буданов раскритиковал бойцов Kraken за инцидент

В Харькове 29 сентября произошло нападение, вероятно, бойцов спецподразделения Kraken на полицейских на одном из блокпостов. Этот инцидент раскритиковал глава ГУР МО Кирилл Буданов.

В частности, он отметил, что подобные столкновения недопустимы для украинских военных и правоохранителей. Он также напомнил, что враг нашего государства только один и он находится извне.

Интересно По их плану, здесь должны были встречать: Буданов вспомнил, как россияне планировали идти на Харьков.

Буданов высказался по поводу столкновения на блокпосте в Харькове

Кирилл Буданов подчеркнул, что все представители силовых структур должны руководствоваться законами нашего государства и присягой, которую они принесли Украине. Он подчеркнул, что знать и уважать права и обязанности каждого исполняющего свои служебные обязанности является аксиомой.

"И разведчики, и полицейские являются непременными составляющими Сил безопасности и обороны Украины. У нас всех один враг – Россия, и только наша упорная совместная работа способна обеспечить успех в тяжелой борьбе за свободу украинской нации", – сказал глава ГУР МО.

Он также отметил, что такие истории, как в Харькове, никакой пользы нашему государству не приносят. Более того, это может даже навредить как нашим правоохранителям, так и военным.

Поэтому в целом я крайне отрицательно оцениваю этот неприятный инцидент. Такие случаи недопустимы,

– рассказал Буданов.

Напоследок начальник украинской разведки добавил, что конфронтация внутри государства является путем пропасти. Он также напомнил, что Украина является цивилизованным государством, где действует сила четко регламентирующего права, кто, чем и как должна заниматься.

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