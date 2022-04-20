В Харькове обстреляли индустриальный район: попали в крышу 4-этажки, теперь видно небо
20 апреля 2022 , 22:08Читати новину українською
Россияне пытаются наступать в Харьковском направлении. В частности, страдает сам Харьков – его обстреливают уже несколько дней.
19 апреля мэр Харькова Игорь Терехов во время национального телемарафона рассказал, что в городе разрушены около 2 тысяч домов. В настоящее время оккупанты обстреляли еще один индустриальный район.
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Теперь небо можно увидеть прямо в доме. В целом, за последние дни без жилья осталось много харьковчан.
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Недавно глава горсовета рассказал, что если раньше россияне обстреливали микрорайоны, ближе к окружной дороге, то сейчас больше страдает центральная часть города.
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