В Харькове очередь за бесплатными продуктами
В Харькове жители стоят в очереди за бесплатными продуктами. Люди стоят возле супермаркета "Рост".
Соответствующая информация стала известна по состоянию ориентировочно на 11:46 2 марта, сообщает 24 канал. Люди стоят, несмотря на то, что в городе могут бить циничные орки ракетами.
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"Страшно, но мы выстоим"
Это Харьков, очереди за бесплатными продуктами. "Страшно, но выстоим", – говорит женщина в очереди,
– говорится в сообщении.
Предварительно известно, что продукты постоянно подвозятся.
Люди стоят в очереди за продуктами в Харькове / Фото 24 канал
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