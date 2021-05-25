18 мая Харьковский окружной административный суд определил: регионального языка больше нет. Несмотря на сопротивление местных чиновников, русский больше не официальный язык в Харькове.

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Отмена регионального языка: детали

Активист отметил, что путь к судебному решению об отмене русского как регионального в Харькове можно разделить на 3 больших этапа.

Все началось сразу после отмены закона. Он обратился в харьковский горсовет с просьбой также признать не действующим решение об отдельном статусе русского. Но депутаты горсовета проигнорировали это обращение. Тогда активист обратился в суд и выиграл.

Дальше – больше. Он обратился в прокуратуру, которая тоже выбрала игнорировать львовянина. Он действовал по схожей схеме – и снова пошел в суд. Тогда в прокуратуре ответили, что не имеют полномочий для отмены русского. Но Святослав не сдался и добился, чтобы прокуратура инициировала отмену регионального языка.

Четыре года понадобилось Харьковской областной прокуратуре, чтобы выполнить наши ходатайства и многочисленные решения судов и в конце подать соответствующий иск,

– написал Святослав Литинский.

Что известно о региональных языках