В Харькове поймали мародера, которому захотелось пива: наказали его традиционно – видео

Украина уже более двух недель дает сокрушительный отпор российским оккупантам. Однако, кроме захватчиков, бороться приходится и с мародерами, посягающими на чужую собственность в условиях военного положения.

Так, в Харькове мужчина наказал мародера, которых украл пиво из магазина в районе Новой Баварии, напротив 3-й больницы.

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По словам очевидцев, он разбил витрину МАФа и украл алкоголь.

Мародера наказали традиционно

На видео видно, что преступника пленкой примотали к дереву. За то, что его не избили, мародер послушно выполнил указания – обнял дерево, чтобы его быстро привязали.

В Харькове показали мародера, укравшего пиво:



Параллельно войне в Украине возникла проблема мародерства, которую активно помогают решать обычные люди. Обычно мародеров привязывают к столбам или раздевают, чтобы они лучше "усвоили урок". Редакция 24 канала собрала самые курьезные случаи – фото смотрите в статье.

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