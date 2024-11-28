В Харькове прогремел взрыв: под обстрелом – один из крупнейших районов города

Утром 28 ноября Россия атакует Украину ракетами и "Шахедами". Взрыв слышали и в Харькове.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОГА.

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Взрывы в Харькове

Утром 28 ноября в 6:09 стало известно о взрыве в Харькове. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава ОГА Олег Синегубов.

Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова,

– написал Терехов.

Через несколько минут мэр Харькова сообщил, что враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. Он попросил жителей региона находиться в безопасных местах.

В 6:11 Синегубов сообщил о повторном ударе в городе. А впоследствии он отметил, что оккупанты нанесли третий удар по Харькову.

"По предварительным данным, враг ударил по Киевскому району Харькова. Информация проверяется", – указал глава ОВА.

По его словам, пока без вызовов относительно пострадавших. Он проинформировал, что экстренные службы выехали на места.

По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе,

– отметил Терехов в 6:34.

По состоянию на сейчас информации о пострадавших не поступало.