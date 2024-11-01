В Харькове прогремел взрыв: враг запустил КАБы

Оккупанты в ночь на 1 ноября атакуют Украину "Шахедами" и управляемыми авиабомбами. В Харькове слышали взрыв.

Тревогу на Харьковщине объявили в 2:24. А уже через несколько минут в областном центре услышали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Суспильного, информирует 24 Канал.

Читайте также Читайте также Под ударом россиян в Одессе оказалась пожарная часть, есть раненые

Враг атакует Харьков

Перед взрывами в Харькове Воздушные силы заявляли о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией. Пока информации от местных властей о возможных последствиях атаки оккупантов не было.

Важно! Оперативно о российских атаках, взрывах и тревоге читайте в нашем телеграмм-канале.

Напомним, еще накануне россияне запустили по Украине "Шахеды". Поздно вечером 31 октября враг атаковал Одессу. Повреждения получила пожарная часть. К сожалению, известно о по меньшей мере двух пострадавших в результате обстрела.

Также россияне несколько раз атаковали Полтавскую общину. По данным ОВА, вражескими беспилотниками нанесли удары по гражданской инфраструктуре. В результате этого повреждены 3 жилых дома и хозяйственная постройка. К счастью, обошлось без жертв.