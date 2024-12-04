Уменьшит количество тревог в городе: в Харькове тестируют новую систему оповещения
В среду, 4 декабря, в Харькове состоялось тестирование новой системы оповещения. Эта система будет разделять сигналы тревоги для города и области.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковский городской совет. Отмечается, что сейчас город ожидает рекомендации от военных и финального согласования по запуску системы.
Читайте также "Несокрушимый Сковорода": витраж с поэтом вновь остался невредимым после обстрела России
Как будет работать новая система оповещения
В Харьковском городском совете сообщили, что новая система позволит уменьшить количество тревог в городе и создать более комфортные условия для работы бизнеса, в частности, торговых центров, банков и других учреждений.
К примеру, если опасность угрожает Купянску, то сигнал тревоги в Харькове не будет звучать. По словам горсовета, такое распределение будет способствовать более эффективному реагированию на реальные угрозы.
Результаты тестирования передадут военным для анализа. Мы ожидаем согласования на разделение тревог и дальнейшую интеграцию системы в территориальную и государственную системы оповещения. Технически мы полностью готовы,
– рассказал директор Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.
Известно, что новая система имеет несколько источников питания, обеспечена резервными каналами связи и оборудована голосовыми сообщениями, которые позволяют конкретизировать тип угрозы для города.