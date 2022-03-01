В Харькове сбили вражеский самолет, который бомбил город

По предварительным данным, сбитый вражеский самолет упал в районе рынка Лоск. Ранее именно он бомбил жилой дом в Харькове, в результате чего погибли гражданские.

Завалы разбомбленного оккупантами дома в Харькове еще разбирают. В настоящее время известно, что в результате авиаудара самолета там погибли 8 человек. Еще 8 – травмированы, сообщила глава администрации Новобаварского района города Татьяны Цибульник.

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Украинские защитники дали достойный отпор врагу, сбив его самолет. Однако оккупанты продолжают цинично обстреливать спальные районы Харькова.

В ночь на 1 марта центр города потерпел масштабные авиаудары: оккупанты разбомбили Харьковскую ОГА. В момент взрывов в здании находились тероборонцы, военные и волонтеры. Точное количество погибших и раненых еще устанавливается.

Несмотря на наступление рашистов Харьков держит оборону. Все будет Украина!

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