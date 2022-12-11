Недоброе утро: в Харькове посреди улицы сгорел дотла троллейбус

Утром 11 декабря в Харькове загорелся троллейбус. Огонь быстро охватил транспортное средство, которое сгорело дотла.

Об этом рассказывают пользователи сети, передает 24 канал. Они также выложили в местные паблики множество фотографий и видео, на которых можно увидеть сам пожар.

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Троллейбус сгорел полностью

Известно, что транспортное средство загорелось перед мостом на проспекте Льва Ландау 187-б. Произошло это недалеко от заправочной станции "Окко", пока неизвестно, что стало причиной возгорания. Что касается пострадавших, то, к счастью, обошлось без них.

Пользователи сети сняли, как горит троллейбус: смотрите видео

Утром 11 декабря в Харькове загорелся троллейбус / Фото из телеграм-каналов

Очевидцы сняли как горящий троллейбус, так и момент, когда огонь пытались укротить пожарные. Также на фотографиях видно, что на место происшествия прибыла карета скорой помощи.

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Водитель получил ожоги

Корреспондентам "Суспільного Харків" спикер ГСЧС в Харьковской области Людмила Дмитриева дала комментарий о пожаре. Она заметила, что вспыхнул троллейбус №24. В результате водитель транспортного средства получил ожоги. Правда, ехать в медицинское учреждение он отказался. Поскольку пассажиров на тот момент не было, то он – единственный, кто пострадал.

54-летний водитель получил ожоги первой ступени верхних конечностей,

– отметила Дмитриева.

Известно, что спасатели выехали по вызову в 06:37. А уже через какие-то 20 минут в местных пабликах начали появляться фото и видео с места событий. Укротить пламя удалось через час. Что касается причины, то ее выясняют.

Пожарные в течение часа укротили пламя: смотрите видео

Все, что осталось от троллейбуса: смотрите видео

Напомним, что несколько дней назад у станции метро Васильковская в Киеве взорвался газовый баллон. В результате вспыхнул пожар. По словам очевидцев, тогда пострадали два человека. Сам баллон взлетел в небо в одном из МАФов.