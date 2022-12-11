Про це розповідають користувачі мережі, передає 24 канал. Вони також виклали у місцеві пабліки безліч фото та відео, на яких можна побачити саму пожежу.

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Тролейбус згорів повністю

Відомо, що транспортний засіб загорівся перед мостом на проспекті Лева Ландау 187-б. Сталося це неподалік заправної станції "Окко", Наразі невідомо, що стало причиною займання. Що стосується постраждалих, то, на щастя, минулося без них.

Користувачі мережі зняли, як горить тролейбус: дивіться відео

Зранку 11 грудня у Харкові загорівся тролейбус / Фото з телеграм-каналів

Очевидці зняли як палаючий тролейбус, так і момент, коли вогонь намагалися приборкати вогнеборці. Також на світлинах видно, що на місце події прибула карета швидкої допомоги.

Водії емоційно відреагували на палаючий тролейбус: дивіться відео 18+

Водій зазнав опіків

Кореспондентам "Суспільного Харків" речниця ДСНС у Харківській області Людмила Дмитрієва дала коментар щодо пожежі. Вона зауважила, що спалахнув тролейбус №24. Внаслідок цього водій транспортного засобу отримав опіки. Щоправда, їхати до медичного закладу він відмовився. Оскільки пасажирів на той момент не було, то він – єдиний, хто постраждав.

54-річний водій отримав опіки першого ступеню верхніх кінцівок,

– зазначила Дмитрієва.

Відомо, що рятувальники виїхали на виклик об 06:37. А вже за якихось там 20 хвилин у місцевих пабліках почали з'являтися фото та відео з місця подій. Приборкати полум'я вдалося за годину. Що стосується причини, то її з'ясовують.

Пожежники упродовж години приборкували полум'я: дивіться відео

Усе, що залишилося від тролейбуса: дивіться відео

Нагадаємо, що кілька днів тому поблизу станції метро Васильківська у Києві вибухнув газовий балон. Внаслідок цього спалахнула пожежа. За словами очевидців, тоді постраждало двоє людей. Сам балон злетів у небо в одному з МАФів.