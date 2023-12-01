Зеленский посетил подземную школу, которую обустроили в метрополитене, во время рабочей поездки в Харьковскую область. Президент посетил уроки математики, английского языка и музыки, а также поинтересовался подробностями обучения, передает 24 Канал.

Смотрите также Украина может переломить ход войны: Зеленский назвал способ

Ученики ярко отреагировали на появление Зеленского

Харьковские школьники очень рады встретиться с Президентом Украины. Об этом свидетельствуют не только улыбки, но и искренняя реакция детей. Так, Зеленский посетил урок английского языка. Один из мальчиков очень эмоционально отреагировал на появление Президента Украины.

Юный харьковчанин не сдерживал эмоций и искренне радовался, что встретился с Владимиром Зеленским.

Яркая реакция школьника на появление Зеленского: смотрите видео

Эти кадры уже активно распространяются по сети. Кстати, некоторые пользователи сравнивают мальчика с героем фильма "Сам дома" Кевином МакКалистером. Вероятно, к такому мнению украинцев подтолкнула не только реакция мальчика, но и его внешность.

Искренняя реакция мальчика на Владимира Зеленского – больше в галерее



Харьковского школьника сравнивают с героем фильма "Сам дома"

В Харькове создадут первую в Украине подземную школу: что известно