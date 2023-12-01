Зеленский посетил подземную школу, которую обустроили в метрополитене, во время рабочей поездки в Харьковскую область. Президент посетил уроки математики, английского языка и музыки, а также поинтересовался подробностями обучения, передает 24 Канал.
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Ученики ярко отреагировали на появление Зеленского
Харьковские школьники очень рады встретиться с Президентом Украины. Об этом свидетельствуют не только улыбки, но и искренняя реакция детей. Так, Зеленский посетил урок английского языка. Один из мальчиков очень эмоционально отреагировал на появление Президента Украины.
Юный харьковчанин не сдерживал эмоций и искренне радовался, что встретился с Владимиром Зеленским.
Яркая реакция школьника на появление Зеленского: смотрите видео
Эти кадры уже активно распространяются по сети. Кстати, некоторые пользователи сравнивают мальчика с героем фильма "Сам дома" Кевином МакКалистером. Вероятно, к такому мнению украинцев подтолкнула не только реакция мальчика, но и его внешность.
Искренняя реакция мальчика на Владимира Зеленского – больше в галерее
Харьковского школьника сравнивают с героем фильма "Сам дома"
В Харькове создадут первую в Украине подземную школу: что известно
- Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе планируют строить первую в Украине подземную школу. На ее оборудование планируется потратить около 58 миллионов гривен. Как отметили местные власти, расходы не собираются скрывать от общества. Ее планируют построить к концу 2024 года.
- Временно в Харькове оборудовали метрошколу, где могут учиться дети. Теперь уже функционирует 65 классов для школьников.
- Пока в метрошколе только растет количество учащихся. По состоянию на конец октября подземную школу посещало 1388 учащихся.
- Во время визита в Харьковскую область Владимир Зеленский поблагодарил педагогов за их работу в сверхсложных условиях, а также вручил государственные награды. "Если есть школа, даже такая креативная, есть и жизнь. Спасибо за вашу работу, за служение детям Украины", – поблагодарил он харьковских педагогов.