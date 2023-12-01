Зеленський відвідав підземну школу, яку облаштували в метрополітені, під час робочої поїздки на Харківщину. Президент завітав на уроки математики, англійської мови та музики, а також поцікавився подробицями навчання, передає 24 Канал.
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Учні яскраво відреагували на появу Зеленського
Харківські школярі були дуже раді зустрітися з Президентом України. Про це свідчать не лише посмішки, але й щира реакція дітей. Так, Зеленський завітав на урок англійської мови. Один з хлопчиків дуже емоційно відреагував на появу Президента України.
Юний харків'янин не стримував емоцій й щиро радів, що зустрівся з Володимиром Зеленським.
Яскрава реакція школяра на появу Зеленського: дивіться відео
Це кадри вже активно ширяться мережею. До слова, деякі користувачі порівнюють хлопчика з героєм фільму "Сам удома" Кевіном МакКалістером. Ймовірно, на таку думку українців підштовхнула не тільки реакція хлопчика, а і його зовнішність.
Щира реакція хлопчика на Володимира Зеленського – більше у галереї
Харківського школяра порівнюють з героєм фільму "Сам удома"
У Харкові створять першу в Україні підземну школу: що відомо
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті планують будувати першу в Україні підземну школу. На її обладнання планують витратити близько 58 мільйонів гривень. Як наголосила місцева влада, витрати не збираються приховувати від суспільства. Її планують збудувати до кінця 2024 року.
- Тимчасово у Харкові обладнали метрошколу, в якій можуть навчатися діти. Наразі, вже функціонує 65 класів для школярів.
- Наразі у метрошколі тільки зростає кількість учнів. Станом на кінець жовтня підземну школу відвідувало 1388 учнів.
- Під час візиту на Харківщину Володимир Зеленський подякував педагогам за їхню роботу у надскладних умовах, а також вручив державні нагороди. "Якщо є школа, навіть така креативна, є й життя. Дякую за вашу роботу, за служіння дітям України", – подякував він харківським педагогам.