Оккупанты снова обстреливали Харьков

В Харькове из-за угрозы вражеских обстрелов объявили воздушную тревогу. Вскоре местные жители сообщили о звуках взрывов.

В Харьковской области дважды за вечер объявляли воздушную тревогу. Впервые – в 23:00, а второй раз – через 50 минут.

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В Харькове сообщают о взрывах

Примерно в 23:50 21 июня в Харьковской области в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеского обстрела. Через 3 минуты в соцсетях начали сообщать о первых взрывах.

Пока неизвестно, были ли это звуки "прилетов" снарядов оккупантов, или работы нашей противовоздушной обороны. Официальной информации на этот счет пока нет.

Известно, что на юго-востоке Харькова есть перебои с водоснабжением и светом. В соцсетях также сообщали, что перед тем, как в городе услышали взрывы, из российского Белгорода происходил запуск ракет. В частности, в одном из местных телеграмм-каналов сообщили о "вспышке" в небе над областью.

Заметьте, что захватчики довольно часто обстреливают Харьков именно из Белгорода, ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров. Также россияне часто слышат там "хлопки", однако они почему-то свято верят, что это именно их город обстреливают ВСУ.

Во время воздушной тревоги не стоит распространять адреса мест "прилетов" вражеских ракет, если они произойдут. Также не следует публиковать фото или видео с мест обстрелов. Ведь такая информация лишь корректирует огонь россиян.

Смотрите видео "вспышки" в Белгородской области:

Коротко о последних обстрелах Харькова

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков днем 21 июня. "Прилеты" вражеских снарядов вызвали повреждения жилых районов. Сейчас известно о 4 погибших и 10 пострадавших. К сожалению, в результате осколочных ранений оборвалась жизнь 8-летнего ребенка.

На этот раз город обстреливали из реактивных систем залпового огня, которые могут быть на несколько десятков километров. Одна из ракет попала по объекту Харьковского метрополитена. Из-за взрывов в одном из районов вспыхнул пожар, а в других – возникли перебои со светом, водой и связью.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что россияне усилили обстрелы региона и оказывают террор против мирного населения, ведь не могут достичь успеха в боях против ВСУ.

Кроме этого, боевики атаковали государственный биотехнологический университет. По учебному заведению ударили двумя ракетами. Ударная волна выбила все окна и вырвала входные двери кабинетов.

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