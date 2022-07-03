В Харькове снова раздаются взрывы: не оставляйте укрытий

В Харькове из-за угрозы вражеских обстрелов рано утром 3 июля объявили воздушную тревогу. Буквально сразу местные жители стали сообщать о взрывах.

Предыдущая воздушная тревога завершилась в 3:59. Однако ровно через 5 минут сирены начали раздаваться снова.

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В Харькове снова слышны взрывы

В 4:04 в Харьковской области в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеского обстрела. Практически сразу в областном центре местные жители услышали звуки взрывов.

Пока неизвестно, были ли это звуки работы нашей противовоздушной обороны, или очередной вражеский "прилет". Официальной информации на этот счет пока нет. Как бы то ни было, до отбоя воздушной тревоги покидать укрытие не стоит.

В Белгороде сообщают о "хлопках"

Во время воздушной тревоги не следует публиковать фото или видео с мест обстрелов, если они произойдут. Также не нужно распространять адреса попаданий вражеских ракет и снарядов, ведь такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.

Одновременно с сообщениями о взрывах в Харькове жители российского Белгорода начали жаловаться на "хлопки". В местных телеграмм-каналах предположили, что это работает противовоздушная оборона.

Пока россияне не установили, что именно стало причиной звуков. Однако следует отметить, что Харьков очень часто обстреливают именно из Белгорода. Ведь расстояние между городами составляет всего 80 километров.

Во время "прилетов" по Харькову россияне всегда слышат "хлопки". Однако они почему-то постоянно уверены, что обстреливают именно их город.

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Взрывы раздавались в Курске и Мелитополе

По информации телеграмм-канала DeepState, "хлопок" также был в российском Курске. На видео можно услышать несколько громких взрывов и увидеть яркую вспышку.

В Курске раздавались взрывы: видео

Кроме того, о взрывах сообщил местный житель временно оккупированного россиянами Мелитополя. По его словам, атаковали аэродром, который называют "авиагородок" или "городок северный".

Смотрите видео взрывов в Мелитополе:

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