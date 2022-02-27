В Харькове снова слышно взрывы

В Харькове снова сообщают о мощных взрывах. Российские оккупанты продолжают атаковать город.

Деталей пока нет, информации о разрушениях и пострадавших тоже.

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Ранее сообщалось, что оккупанты ночью расстреляли жилой дом в Харьковском районе Салтовка. В результате погибла пожилая женщина, госпитализировали несколько человек.

Как выглядит разрушенный дом: видео

Напомним, в городе с 26 февраля ввели комендантский час с 18:00 до 6:00. Передвижение по Харькову в это время полностью запрещено.

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