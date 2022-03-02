В Харькове снова слышны взрывы: не выходите из укрытия

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьков. Утром враг нанес ракетный удар по зданию полиции и СБУ, повредило и жилые дома. Сейчас снова слышны взрывы.

Оставайтесь в укрытиях и не передвигайтесь по улицам города.

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Информация о взрывах поступила около 10:10. В какой именно части города – не уточняется.

Добавим, что 1 марта на центральную площадь Свободы в Харькове нанесли удар крылатой ракетой класса "Калибр". Она упала у здания Харьковской ОГА. В результате этого удара по центру города, погибли по меньшей мере 10 человек, еще 40 получили разной степени ранения.

Уже утром 2 марта в результате вражеских обстрелов в Харькове загорелась крыша здания областного управления внутренних дел, где размещено и управление СБУ, а также горят жилые дома. Последствия обстрела – смотрите в отвод ГСЧС по ссылке.

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