Залишайтеся в укриттях та не пересувайтеся вулицями міста.

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Інформацію про вибухи надійшла близько 10:10. У якій саме частині міста – не уточнюється.

Додамо, що 1 березня на центральну площу Свободи у Харкові завдали удару крилатою ракетою класу "Калібр". Вона впала біля будівлі Харківської ОДА. Внаслідок цього удару по центру міста, загинуло щонайменше 10 людей, ще 40 отримали різного ступеню поранення.

Вже зранку 2 березня внаслідок ворожих обстрілів у Харкові згорівся дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, де розміщене і управління СБУ, а також горять житлові будинки. Наслідки обстрілу – дивіться у відко ДСНС за посиланням.