В Харькове создали чат-бот для поиска пропавших родственников и знакомых

В Харькове, который страдает от сокрушительных вражеских обстрелов, создали чат-бот в телеграме для поиска исчезнувших на территории города.

Чтобы найти пропавшего родственника или знакомого, необходимо зайти в @Nadiia_Kharkiv_bot.

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В чат-бот нужно отправить информацию из 16 пунктов. Обратите внимание: следует полностью скопировать указанный список вопросов и вставить в строку ввода, после чего заменить вопросы ответами и добавить фото пропавшего.

Информацию нужно отправлять только одним сообщением, не изменяя нумерацию пунктов (если не знаете ответа на определенные пункты, оставляйте их пустыми).

Какую информацию нужно отправить в чат-бот для поиска пропавших близких:

Ваша фамилия, имя, отчество. Кем вам приходится пропавший человек. Если вы обращались в полицию – номер заявления. Ваш телефон для подключения. Фамилия, имя, отчество пропавшего. Пол (мужчина или женщина). Дата рождения пропавшего лица. Номер телефона пропавшего лица. Место исчезновения. Описание обстоятельств исчезновения (куда направлялся, откуда возвращался). Дата исчезновения. Время исчезновения. Приметы пропавшего лица. Описание одежды пропавшего лица. Какие вещи были с собой у пропавшего. Дополнительная полезная информация.

Всего в Харьковской области из-за обстрелов погибли уже 34 человека, почти 300 раненых. Но Россия продолжает совершать свои военные преступления против мирных жителей Харьковщины.

По данным ОП, оккупанты в Харькове пытаются продвигаться но понесли катастрофические потери.

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