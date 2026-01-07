Лучший метод восстановления: как военнослужащие в Харькове Крещение праздновали

На Крещение в Харькове в Саржином яру погружаются в ледяную воду не только горожане, но и военнослужащие, в частности бойцы бригады "Хартия". Для военных это прежде всего средство психологической разгрузки и поддержания физической формы.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о впечатлениях от погружения оператора беспилотников "Спектра" и бойца Алины.

Почему бойцы погружаются в ледяную воду?

Для бойцов погружение в ледяную воду – это прежде всего разгрузка, закалка и спорт, а не религиозный ритуал.

С 2025 года Алина служит в батальоне "Хартия" и в конце прошлого года получила награду за участие в операции на Купянском направлении.

Вода замечательная. Я обожаю купаться, потому что как спортсменка и делала это постоянно – на сборах всегда находили водоем или лужицу, ведь это идеально для восстановления. Это возможность почувствовать себя живой и здоровой. Лучшее ощущение – когда выходишь из воды, тепло разливается по телу. Холодно только при входе, а после – невероятные эмоции,

– рассказала Алина.

Военная отметила, что такие моменты помогают сохранить ментальное здоровье и оторваться от непрерывного рабочего процесса.

"Своего рода адреналин, которого очень не хватает военнослужащим. Очень кайфовое ощущение. Физическую форму нужно поддерживать в любое время года, потому что для военнослужащих, независимо от рода войск, она критически важна", – сказал Спектр.

Какие льготы и услуги доступны для украинских военных?