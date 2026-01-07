Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала о впечатлениях от погружения оператора беспилотников "Спектра" и бойца Алины.
Смотрите также: Забудьте побасенки, – военный сказал, какой видит победу Украины над Россией
Почему бойцы погружаются в ледяную воду?
Для бойцов погружение в ледяную воду – это прежде всего разгрузка, закалка и спорт, а не религиозный ритуал.
С 2025 года Алина служит в батальоне "Хартия" и в конце прошлого года получила награду за участие в операции на Купянском направлении.
Вода замечательная. Я обожаю купаться, потому что как спортсменка и делала это постоянно – на сборах всегда находили водоем или лужицу, ведь это идеально для восстановления. Это возможность почувствовать себя живой и здоровой. Лучшее ощущение – когда выходишь из воды, тепло разливается по телу. Холодно только при входе, а после – невероятные эмоции,
– рассказала Алина.
Военная отметила, что такие моменты помогают сохранить ментальное здоровье и оторваться от непрерывного рабочего процесса.
"Своего рода адреналин, которого очень не хватает военнослужащим. Очень кайфовое ощущение. Физическую форму нужно поддерживать в любое время года, потому что для военнослужащих, независимо от рода войск, она критически важна", – сказал Спектр.
Какие льготы и услуги доступны для украинских военных?
- В Украине многочисленные бизнесы, включая сети "Эпицентр", METRO и WOG, предоставляют военным скидки и бесплатные услуги, среди которых кафе, гостиницы, медицинские учреждения, химчистки и производители одежды.
- Перевод военнослужащего может произойти по его собственной инициативе, по причинам состояния здоровья, служебной необходимости или по личным обстоятельствам.
- Для этого нужно рекомендательное письмо от командира и комплект документов. В случае отказа из-за служебной необходимости военный имеет право обжаловать решение в суде.