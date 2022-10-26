Сетки из формы оккупантов: в Харькове плетут уникальную маскировку для ВСУ

Волонтеры в Харькове плетут маскировочные сетки для украинских воинов. Часть ткани, используемой волонтерами, форма российских оккупантов.

Маскировочные сетки для украинских воинов плетет команда харьковчан military.kitchen, пишет 24 канал. Частично сетки плетут из формы сбежавших российских оккупантов или тех, кто переоделся в гражданское.

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Волонтеры топором рубят форму оккупантов

Также волонтеры получили российскую форму со складов, которые бросили оккупанты. Как известно, в сентябре – октябре ВСУ проводят контрнаступление в Харьковской области, благодаря которому удалось освободить почти всю область.

Из формы оккупантов делают маскировочные сетки: смотрите видео

Оказывается, что оккупанты бросают не только драгоценную военную технику, но и форму. Волонтеры отмечают, что сначала топором рубят форму российских военных, после чего и плетут из нее сетки.

Харьковчане признаются, что плести форму из изрубленной формы оккупантов этакая терапия.

Как в Харькове плетут маскировку для ВСУ / Фото Анна Черненко, 24 канал

Для чего нужна маскировочная сетка

Маскировочные сетки широко используются для маскировки вооружения, военной техники и инженерных сооружений на фоне местности, растительного покрова от различных методов разведки противника.

Сетка позволяет маневрировать и перегруппировываться, перемещаться по позициям и между позициями с гораздо меньшим риском попасть под снайперский огонь. Благодаря сетке враг может только предполагать, где сейчас находится противник.

Волонтерские маскировочные сетки плетутся по-разному, но в большинстве случаев полностью вручную.