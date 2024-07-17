"Делаем все, чтобы уговорить": куда и как происходит эвакуация из Харьковщины

На Харьковщине продолжается эвакуация жителей из приграничных населенных пунктов. Кроме местных властей, правоохранителей и волонтеров, к эвакуационным командам иногда привлечены журналисты.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что любой разговор с местными начинается и заканчивается одинаковым вопросом: собираетесь ли выезжать? Одни говорят, что уже выезжали, но вернулись. Другие пока колеблются – ехать или нет.

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Как происходит эвакуация

В самые опасные зоны, куда рискованно ехать, за семьями приезжают полицейские на бронированных машинах. Поскольку россияне с помощью дронов часто преследуют людей и могут вести обстрел.

Делаем все, чтобы уговорить уехать. Объясняем, как действовать и к кому обращаться – горячие линии областного совета, правоохранители. Если затягивать, если расширится зона опасности, будет сложнее выезжать. Тогда будешь рисковать и собой, и людьми, которые будут с тобой,

– подчеркнула Черненко.

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Куда везут эвакуированных

Эвакуированных сразу привозят в Харьков. Далее помогают оформить документы на финансовую поддержку. Если человек потерял документы из-за пожара или разрушения дома, этап оформления начинается заново.

Предоставляются вещи первой необходимости – от одеяла и матраса до очков, лекарств и продуктового набора, который можно взять с собой. Если харьковчанин выезжает с домашними животными, их обязательно обеспечивают кормом.

"Если человеку трудно передвигаться, ему предоставляют костыли и кресла колесные. Сложнее всего бывает с пенсионерами, ведь они до последнего остаются в своих домах", – сказала корреспондентка.

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Где могут жить эвакуированные

Людей преимущественно селят на более безопасных территориях в Харьковской области, а также Харькове. Им объясняют, куда их отвезут и где они будут жить. Если харьковчане потеряли телефоны, их соединяют с родственниками, чтобы сообщить, что с ними все в порядке и откуда их можно забрать.

Недавно сопровождали эвакуацию двух семей. Обе приезжали на такую точку сбора, но позже одна выбрала оставаться жить в социальном учреждении, а другая уже имела адрес, куда она выезжает,

– отметила Анна Черненко.

Кто отказывается выезжать

Мужчины и среднего, и пожилого возраста часто выбирают оставаться дома. Они говорят, что будут охранять дом. Ведь боятся, что дом могут разграбить или не потушить пожар.

"Пытаемся их сориентировать. Говорим, что имущество – это имущество. Его очень жаль, но самое главное быть рядом с семьей, поддерживать ее. Однако их уговорить почти нереально", – заметила корреспондентка.

В некоторых селах еще работают магазины и аптеки. Но звуки обстрелов и прилеты – ежедневные. Никто не знает, кто в следующий раз станет мишенью. Поэтому, в очередной раз призываем жителей прифронтовых территорий Харьковщины, Донетчины, Луганщины и Запорожья выезжать, чтобы сохранить жизнь.