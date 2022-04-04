Харьковщина, Мариуполь и остальная часть Донбасса: в Минобороны назвали главные цели врага

В Минобороны говорят, что несмотря на освобождение Киевщины, риск ракетных ударов и эскалации на фронте остается. Главный удар Россия направит на Харьковщину, Донецкую область и Луганщину.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. Она отметила, россияне могут и дальше ракетами обстреливать крупные города, даже те, которые были освобождены.

К теме Россия не капитулировала и хочет захватить всю Украину: сейчас продолжается ожесточенная борьба, – Маляр

Самая большая опасность – на Востоке

В Министерстве обороны говорят, что сейчас идет ожесточенная борьба за каждый сантиметр земли и каждый населенный пункт. Враг вывел свои силы из нескольких областей, чтобы сконцентрироваться в других регионах.

На сегодняшний день остается высокая опасность на Востоке, потому что это цель врага. Харьков, Харьковская область, Донецкая область, Луганская область. Мы знаем страшную историю того, что происходит с Мариуполем – это тоже цель врага,

– подчеркнула Маляр.

Заместитель главы Минобороны напомнила, что есть ракетные удары уже и по Одессе. Маляр отметила, что для победы нужно время и большие усилия.

Утренний свод Генштаба по состоянию на 4 апреля: смотрите видео