В Харьковской области с 11 апреля вводят красную карантинную зону. Зато 10 апреля карантин ослабят на Прикарпатье – регион перейдет в желтую зону.

Такие решения приняли 9 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Обратите внимание Украинцы все больше боятся подхватить COVID-19 и поддерживают жесткий карантин

Ограничения красной карантинной зоны начнут действовать на территории Харьковской области с 00:00 11 апреля.

В то же время такие же ограничения будут отменены на в Ивано-Франковской области с 00:00 10 апреля.

Как сообщил Немчинов в эфире 24 канала Прикарпатье перейдет в желтую зону. Он отметил, что в Украине такие ограничения сейчас действуют фактически только в Херсонской области.

Чиновник надеется, что в ближайшее время карантин удастся ослабить и на Закарпатье. Он отметил, что красная зона сейчас фактически перемещается с Запада в Центр и на Восток.

Немчинов отметил, что показатели, в частности, в Ивано-Франковской области говорят о том, что правильное использование ограничений красной зоны позволяет выходить областям из зоны повышенной опасности.

Новость дополняется...