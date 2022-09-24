На Харьковщине два грибника взорвались на минах

В украинских лесах, особенно тех, что вблизи территорий боевых действий или после деоккупации, сейчас опасно. Ведь там можно попасть на мину.

Об очередных таких случаях на Харьковщине рассказал глава региона Олег Синегубов. На мине взорвались двое мужчин в Чугуевском и Изюмском районах.

Читайте также Шел к своим работодателям и взорвался: итальянский журналист пострадал из-за оккупантов

Мужчины собирали грибы

По словам Синегубова, в Чугуевском районе ранения получил 45-летний мужчина. Он взорвался на мине, когда собирал грибы.

Такой же несчастный случай произошел с 24-летним жителем Изюмского района, который также собирал грибы.

Синегубов в очередной раз напомнил всем, что посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорванных боеприпасов.

Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов,

– сказал он.

Глава ОВА призвал людей воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровья.

На мине оккупантов взорвался гражданский автомобиль

Недалеко от блокпоста оккупантов в Васильевке на Запорожье 16 сентября автомобиль с гражданскими взорвался на вражеской мине.

При этом заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказывал, что россияне не согласовывают гуманитарных коридоров из оккупированных городов. Следовательно, у украинцев нет гарантий безопасности.

Россияне также взрываются на минах: смотрите видео