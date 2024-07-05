От бронетехники до мотоциклов: как враг меняет тактику на Харьковском направлении

Ситуация на Харьковщине достаточно насыщенная, любые действия Вооруженных Сил Украины сопровождаются безумным сопротивлением противника. За каждую позицию ведутся жестокие бои.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, заметив, что Силам обороны удается встречным боем выбить противника. Однако он все равно проводит обратные ударно-штурмовые действия, привлекая новые резервы и пытается выбить бойцов с занятых позиций.

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Что происходит на Харьковском направлении

На текущий момент все позиции, которые удалось занять и в дальнейшем деоккупировать, остается под контролем Вооруженных Сил Украины, в частности 92 штурмовой бригады.

Также противник на поле боя периодически меняет тактику. Например, с начала пересечения линии государственной границы в Харьковской области, оккупанты активно применяли легкобронированную технику.

Как следствие, Силы обороны сожгли почти все, что участвовало в ударно-штурмовых действиях. Тогда противник начал применять тактику, похожую на ту, что была на Бахмутском отрезке – это применение легкоманевренных двухколесных мотоциклов, багги,

– рассказал Юрий Федоренко.

Сил обороны также достаточно метко и удачно палят все, что оказывается в зоне доступа поражения. Недавно противник пошел в активные ударно-штурмовые действия. К ним привлек четыре единицы техники. Как следствие, все они были уничтожены, а на другом участке сожгли еще одну.

"Противник потерял все, чем пошел на штурм. Но эта работа обусловлена постоянным трудом Сил обороны, совершенствованием экипажей и неизменной поддержкой украинской нации", – подчеркнул Федоренко.

Ситуация на Харьковщине: смотрите на карте

Именно благодаря донатам украинцев наше войско может быть обеспечено в необходимом количестве средствами БПЛА, проводить их модернизацию и модификацию, чтобы они были эффективны в условиях сложной радиоэлектронной борьбы от противника.

За этой титанической работой скрываются следующие слова: ситуация тяжелая, но контролируемая, тактическая инициатива переходит на сторону Сил обороны,

– подытожил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".