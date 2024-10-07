Охота на гражданских: последствия последних обстрелов Харьковщины

Россияне в ночь на 7 октября снова обстреляли мирных жителей на Харьковщине. Оккупанты умышленно наносят ущерб именно гражданской инфраструктуре. Это террор, задачей которого является ослабить дух сопротивления украинцев.

Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что враг нанес удар по Харькову в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших не было. Однако в области есть раненые люди, среди которых ребенок, повреждении частные дома, машины и железнодорожное сообщение.

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Повреждено движение железной дороги

Россияне осуществили удар по Малой Даниловке Харьковской области. Там повреждены объекты, которые помогают движению железной дороги.

В России появились новости с громкими заголовками, где пишет что оккупанты якобы уничтожили железнодорожную логистику на Харьковщине. На самом деле этот удар временно ограничил движение пригородных электричек.

Громкие заголовки оккупантов показывают их низость и циничность. После деоккупированы были населенные пункты, в которых с трудом восстанавливали железнодорожные сообщения, чтобы люди могли из Харькова возвращаться в свои села, чтобы ремонтировать помещения и продолжать там жизнь. Теперь снова будут продолжаться ремонтные работы, чтобы восстановить все,

– сказала корреспондентка 24 Канала.

Пострадали люди

Анна Черненко отметила, что россияне практически каждый день наносят серьезные удары жителям Харьковщины. В частности 6 октября враг атаковал Купянский район.

Нанесены удары по частным домам, используя БпЛА и кассетные снаряды. Неподалеку Першотравневого есть погибший человек. Оккупанты умышленно направили дрон на фермерский объект. Это охота на гражданских,

– подчеркнула она.

Корреспондентка 24 Канала, добавила что в Купянске часто бывают случаи, когда россияне нацеленно направляют свои беспилотники на остановки общественного транспорта или легковые автомобили.