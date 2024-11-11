На Харьковщине объявили принудительную эвакуацию взрослого населения из 10 населенных пунктов, – ОВА

В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации для всего взрослого населения: ее объявили еще в 10 населенных пунктах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова. Отмечается, что российская оккупационная армия продолжает постоянные обстрелы населенных пунктов региона.

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На Харьковщине продолжается принудительная эвакуация

Олег Синегубов отметил, что принудительную эвакуацию всего взрослого населения объявили из 10 населенных пунктов Боровской громады и непосредственно поселка Боровая.

Это принудительная эвакуация всего взрослого населения, потому что враг там постоянно обстреливает наши гражданские населенные пункты,

– сказал глава ОВА.

Синегубов добавил, что с 10 сентября удалось эвакуировать в безопасные места уже более 5300 жителей населенных пунктов на Купянском направлении, в частности 251 ребенка.

Между тем с Боровского направления эвакуировали 1181 местного жителя поселков и сел, из них 137 детей.

Харьковская ОВА обеспечила в местах временного расселения 2 000 коек для эвакуированных людей. При необходимости оперативно увеличим их количество. Сейчас разместили в общежитиях 1 014 переселенцев,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее стало известно, что в Купянской громаде из-за российских обстрелов закрылось последнее отделение "Укрпочты" и перестали работать банкоматы. Местные власти стараются избегать скопления людей и призывают местных жителей выезжать.