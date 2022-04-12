На Харьковщине из-за обстрелов оккупантов за сутки погибли 11 человек, среди них – ребенок

За сутки 11 апреля в результате вражеских обстрелов в Харьковской области погибли 11 человек. Среди них есть ребенок.

Во время пожаров ГСЧС удалось спасти 6 человек. Больше всего возгораний произошло в Немышлянском районе.

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Из-за обстрелов в Харькове и области произошло 34 пожара.

Во время тушения пожаров и разборки завалов обнаружили тела 11 погибших, которые получили смертельные травмы в результате обстрелов, из них один ребенок 2009 года рождения и 9 человек пострадавших,

– говорится в сообщении.

Подразделения ГСЧС 34 раза выезжали на вызовы, чтобы погасить пожар. Возгорания произошли в:

Немышлянском – 10;

Московском – 9;

Холодногорском – 6;

Киевском – 2;

Основянском – 1 районах города Харькова;

Изюмском и Богодуховском – по 2;

Чугуевском и Харьковском – по 1 районам области.

Самый большой пожар возник на складе Немышлянского района Харькова. Площадь пожара составила около 3000 квадратных метров.

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