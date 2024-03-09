Хотел "отомстить" за неприязнь: на Харьковщине мужчина бросил гранату под авто военной
Источник:Харьковская областная прокуратура
Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль военной. Таким образом мужчина хотел "отомстить" за долгие неприязненные отношения.
Подозреваемого уже задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Смотрите также Трагедия в Днепре: двое мужчин убили военного в заброшенном доме, – СМИ
Бросил осколочную гранату
Вечером 7 марта в поселке Малая Рогань Харьковской области местный житель бросил осколочную гранату под автомобиль. Машина принадлежит украинской военнослужащей, которая также живет в этом поселке.
Из-за долгих неприязненных отношений он решил "отомстить", бросив гранату под автомобиль военной. Транспортное средство повреждено,
– рассказали в прокуратуре.
Правоохранители уже задержали 25-летнего мужчину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Советуем прочитать "Полезные идиоты" на службе Кремля: как действует разветвленная сеть российской пропаганды в Европе
В Одесской области военного нашли мертвым
- Утром 8 марта в Подольске Одесской области нашли тело военного.
- Полицейские уже начали расследование по статье умышленное убийство.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение лица, что может быть причастным к убийству.