Потерялся, когда россияне бежали: на Харьковщине нашли скрывавшегося с прошлой осени оккупанта

В Купянске-Узловом Харьковской области правоохранители обнаружили подозрительного 42-летнего мужчину. Он оказался оккупантом из 27-й мотострелковой бригады России.

"Игрока в прятки" обнаружили 13 марта во время патрулирования. Теперь у него есть все шансы пополнить обменный фонд Украины.

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Оккупант с осени прятался в Купянске-Узловом.

Правоохранители из сводного отряда Главного управления Национальной полиции в Луганской области во время патрулирования в Купянске-Узловом обнаружили подозрительного мужчину. В ходе проверки выяснилось, что он является оккупантом из 27-й мотострелковой бригады России.

Оккупант рассказал, что после того, как Вооруженные Силы Украины начали освобождение Купянского района, он скрывался в заброшенных зданиях в разных населенных пунктах. Очевидно, потерялся, когда российские войска бежали во время контрнаступления.

Для выяснения всех обстоятельств пребывания российского военнослужащего на территории Украины, "игрока в прятки" доставили в Купянский отдел полиции.

Пойманный правоохранителями оккупант / Фото полиции Харьковской области

Контрнаступление на Харьковщине: как это было

В начале сентября украинские войска начали контрнаступление в Харьковской области. В рамках этой операции 8 сентября была освобождена Балаклея, уже через 2 дня наши воины зашли в Купянск и Изюм, а через день там были подняты украинские флаги.

26 сентября наши воины освободили Купянск-Узловой и начали операцию на левом берегу реки Оскол. После этого ВСУ также деоккупировали город Лиман Донецкой области.

Все об этой операции наших войск, ее ходе и результатах – читайте в нашем редакционном материале.