Была в лесу в 6 километрах от дома: в полиции рассказали детали поисков 2-летней Виолетты

В лесу Харьковской области 27 мая нашли маленькую Виолетту. Девочку искали 4 суток, спасатели прочесывали каждый метр густой лесополосы.

Подробности рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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Болвинов подчеркнул, что ребенок был в 6 километрах от дома.

Спасти малышку удалось полицейским Богодуховского района. Именно в их квадрате поисков был ребенок. Три ночи она провела в лесу. Ее искали почти 4 дня. Прочесывали каждый метр густой лесополосы,

– отметил Сергей Болвинов.

Виолетту уже осматривают врачи. Благодарен каждому полицейскому, волонтеру и неравнодушным жителям.

Несмотря на версию похищения ребенка, девочку продолжали искать в лесу. Эти поиски, к счастью, принесли результаты. В МВД Украины уже отреагировали на эту новость.

"Наконец-то сегодня девочку нашли в лесу. Она живая, но очень уставшая, истощенная и голодная. Противоправные действия в отношении ребенка не были совершены, Виолетта слишком далеко ушла от дома и потерялась. Сейчас найденную малышку осматривают врачи", – говорится в сообщении.

Девочку осмотрели врачи – и говорят, что с ребенком все хорошо.

В Харьковской области нашли 2-летнюю Виолетту / Фото Нацполиции

Что известно об исчезновении ребенка

Виолетта пропала 23 мая в селе Скрипаи. Она играла с братом-близнецом на территории частного дома, но затем ушла в неизвестном направлении. Девочка боится автомобилей.

Известно, что семья Виолетты – многодетная, отец защищает нашу Родину от российских захватчиков, а мама ухаживает за детьми дома.