На Харьковщине оккупанты 10 раз проводили штурмы, – Генштаб

Украинские военные рассказали, что оккупанты активизировались в Харьковской области. В частности, враги тщетно стремились захватить наши оборонительные рубежи.

Наши военные рассказали, что боевые действия продолжаются на Севере Волчанска и в районе Старицы. Ранее военные рассказывали, что стабилизировали ситуацию в Волчанске.

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Какова ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские захватчики сегодня (21 мая – 24 Канал) уже 10 раз проводили штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Украинские защитники помешали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

Там добавили, что, несмотря на боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы, ситуация контролируемая.

Что происходит на других направлениях

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные попытки противника. Количество боевых столкновений в настоящее время (по состоянию на 16:00 21 мая – 24 Канал) возросло до 74. В течение дня самым горячим остается Покровское направление,

– рассказали военные.

По данным украинских военных:

на Северском направлении – число боевых столкновений увеличилось до 10. Кроме Белогоровки, где продолжаются активные боевые действия, Россия пыталась наступать вблизи Выемки;

– число боевых столкновений увеличилось до 10. Кроме Белогоровки, где продолжаются активные боевые действия, Россия пыталась наступать вблизи Выемки; на Краматорском направлении – с утра продолжается бой в районе Андреевки. С начала суток было 9 вражеских штурмов;

– с утра продолжается бой в районе Андреевки. С начала суток было 9 вражеских штурмов; на Покровском направлении – враги поддерживают высокую интенсивность боевых действий и уже 27 раз пытались прорвать оборону наших войск. Ситуация обострена, однако под контролем Украины;

– враги поддерживают высокую интенсивность боевых действий и уже 27 раз пытались прорвать оборону наших войск. Ситуация обострена, однако под контролем Украины; на Приднепровском направлении – трижды с начала дня враг начинал бесполезные штурмы, направленные на плацдармы Сил обороны на левом берегу Днепра.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Наши подразделения – наготове, чтобы не позволить российским оккупантам реализовать их наступательные планы,

– заверили военные.

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