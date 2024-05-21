На Харьковщине оккупанты 10 раз проводили штурмы, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные рассказали, что оккупанты активизировались в Харьковской области. В частности, враги тщетно стремились захватить наши оборонительные рубежи.
Наши военные рассказали, что боевые действия продолжаются на Севере Волчанска и в районе Старицы. Ранее военные рассказывали, что стабилизировали ситуацию в Волчанске.
Заметьте За сутки произошло на полсотни меньше боевых столкновений, чем неделю назад: карта боевых действий
Какова ситуация на Харьковщине
На Харьковском направлении российские захватчики сегодня (21 мая – 24 Канал) уже 10 раз проводили штурмовые действия с целью захвата наших оборонительных рубежей. Украинские защитники помешали атаке врага в направлении населенного пункта Слобожанское,
– рассказали в Генштабе ВСУ.
Там добавили, что, несмотря на боевые действия на севере Волчанска и в районе Старицы, ситуация контролируемая.
Что происходит на других направлениях
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступательные попытки противника. Количество боевых столкновений в настоящее время (по состоянию на 16:00 21 мая – 24 Канал) возросло до 74. В течение дня самым горячим остается Покровское направление,
– рассказали военные.
По данным украинских военных:
- на Северском направлении – число боевых столкновений увеличилось до 10. Кроме Белогоровки, где продолжаются активные боевые действия, Россия пыталась наступать вблизи Выемки;
- на Краматорском направлении – с утра продолжается бой в районе Андреевки. С начала суток было 9 вражеских штурмов;
- на Покровском направлении – враги поддерживают высокую интенсивность боевых действий и уже 27 раз пытались прорвать оборону наших войск. Ситуация обострена, однако под контролем Украины;
- на Приднепровском направлении – трижды с начала дня враг начинал бесполезные штурмы, направленные на плацдармы Сил обороны на левом берегу Днепра.
На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений. Наши подразделения – наготове, чтобы не позволить российским оккупантам реализовать их наступательные планы,
– заверили военные.
Последние новости из Харьковской области
- 21 мая представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказал, что украинские военные стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, в частности – в городе Волчанск.
- Спикер объяснил, что враги не оставляют попыток прорвать оборону наших подразделений у Липцов, Волчанска, Старицы.
- К сожалению, враги продолжают наносить по Харькову и региону авиационные удары. В частности, россияне применяют авиацию для ракетно-бомбовых ударов. В ночь на 21 мая враг также бил по Харькову – загорелись два частных дома и гараж. К сожалению, трое раненых.