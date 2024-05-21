Наші військові розповіли, що бойові дії тривають на Півночі Вовчанська і в районі Стариці. Раніше військові розповідали, що стабілізували ситуацію у Вовчанську.
Зауважте За добу відбулось на пів сотні менше бойових зіткнень, ніж тиждень тому: карта бойових дій
Яка ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні (21 травня – 24 Канал) вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське,
– розповіли у Генштабі ЗСУ.
Там додали, що, попри бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці, ситуація контрольована.
Що відбувається на інших напрямках
Сили оборони України продовжують стримувати наступальні спроби противника. Кількість бойових зіткнень на даний час (станом на 16:00 21 травня – 24 Канал) зросла до 74. Протягом дня найгарячішим залишається Покровський напрямок,
– розповіли військові.
За даними українських військових:
- на Сіверському напрямку – число бойових зіткнень збільшилося до 10. Окрім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, Росія намагалась наступати поблизу Виїмки;
- на Краматорському напрямку – від ранку триває бій у районі Андріївки. Від початку доби було 9 ворожих штурмів;
- на Покровському напрямку – вороги підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів намагались прорвати оборону наших військ. Ситуація загострена, однак під контролем України;
- на Придніпровському напрямку – тричі з початку дня ворог починав марні штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі Дніпра.
На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани,
– запевнили військові.
Останні новини з Харківщини
- 21 травня речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що українські військові стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, зокрема – в місті Вовчанськ.
- Речник пояснив, що вороги не полишають спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Стариці.
- На жаль, вороги продовжують завдавати по Харкову та регіону авіаційних ударів. Зокрема, росіяни застосовують авіацію для ракетно-бомбових ударів. Вночі проти 21 травня ворог також бив по Харкову – загорілись два приватні будинки та гараж. На жаль, троє поранених.