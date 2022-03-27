На Харьковщине спасатели тушат пожары от сжигания травы: погиб мужчина
27 марта 2022 , 09:31Читати новину українською
Источник:телеграм ГСЧС
Кроме многочисленных обстрелов оккупантов и пожаров, которые в результате этого возникают, работу спасателям осложняют еще и поджигатели травы.
В течение 26 марта спасатели выезжали на тушение 46 пожаров связанных с горением сухой травы.
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Во время одного из таких пожаров в Богодуховском районе погиб 62-летний мужчина. Спасатели призвали не жечь:
- сухую траву,
- листья,
- тростник на открытых территориях и природных экосистемах.
Всего на пожарах 2 человека погибли и 1 пострадал. Благодаря действиям ГСЧС удалось спасти и эвакуировать 13 человек.
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