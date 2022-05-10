На Харьковщине украинские воины освободили 4 населенных пункта, – Генштаб

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать наши земли от врага. Очередные победы одержали в Харьковской области.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники героически освободили 4 населенных пункта Харьковской области. Оттуда прогнали русских оккупантов.

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В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак,

– сообщили в своде Генштаба.

Стоит отметить, что накануне в Харьковской области также освободили несколько населенных пунктов, в частности, село Циркуны. Были сообщения о том, что украинские военные проводят контрнаступательные действия.

Ситуация на Слобожанском направлении

Несмотря на высокую активность врага, на Слобожанском направлении россияне не вели активных наступательных действий. Они до сих пор делают все, чтобы перегруппировать оставшиеся подразделения. Российские оккупанты обустраивают инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливают систему противовоздушной обороны, наращивают систему медицинского обеспечения.

В Харьковской области ВСУ наносят противнику сокрушительные потери. Есть сведения, что подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа именно поэтому вывели на восстановление с территории Украины. Их перевели в район российского города Белгород. Это именно там, где у россиян постоянно что-то взрывается. Многие российские контрактники, еще оставшиеся в российской армии, написали рапорты на увольнение.

Потери россиян в войне в Украине

К утру 10 мая Генштаб сообщал уже о 26 тысячах ликвидированных врагов. Уничтожают украинцы и технику российских захватчиков. Ликвидацией российской самоходной артиллерийской установки 2С19 "Мста-С" похвастались воины 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Размышляет над столь масштабными потерями "второй армии мира" и разведка Великобритании. Там заявляли, что вероятно Путин допустил масштабную ошибку. Ведь он не учел, что украинцы будут оказывать такое ожесточенное сопротивление. А план российского диктатора имел только один сценарий, и он думал, что тот самый лучший.

При этом украинские военные начинают наступательные действия не только на Харьковщине, чем наносят еще большие потери россиянам. Еще одним направлением нашего наступления является Запорожское. Там воины стремятся освободить нашу территорию.​

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